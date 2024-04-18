منسق «أنتِ الأهم»: المبادرة تهدف للحفاظ على صحة المرأة المصرية

قالت الدكتورة رحاب محمود الفخراني، منسق عام مبادرة أنتِ الأهم، إنّ المبادرة بدأت من خلال مؤسسة الصحة والتنمية المستدامة، وتهدف للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

الفنان ياسمين صبري سفيرة حملة أنت الأهم

وأضافت «الفخراني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الفنانة ياسمين صبري كانت مؤمنة جداً لالحملة وبدأت كسفيرة لها، ولحقتها العديد من الفنانات المصريات، المؤثرات في الرأي العام، والصحفيات، موضحة أنّ كل هذه القوى الناعمة ساعدت المبادرة في الانتشار وإيصال أهدافها لعدد كبير من النساء في المجتمع.

وتابعت منسق عام مبادرة أنتِ الأهم، أنّ المبادرة تلبي احتياجات المرأة، فضلا عن رفع الوعي، والتمكين الصحي للمرأة والرياضي لأكثر عدد من الفتيات والسيدات من خلال عدد كبير من المبادرات والفعاليات، مثل مبادرة «بالطو أبيض» لمواجهة الختان التي تمثل أول مبادرة مصرية بوجود عدد كبير طلابه الطب والأطباء لمواجهة الختان، موضحة أنّ المبادرة فازت بجائزة أحسن مبادرة من اللجنة الوطنية للختان، إضافة إلى أنّ الحملة تتولى التوعية عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.