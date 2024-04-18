«المالية»: مصر مستعدة لنقل خبراتها في بناء القدرات الضريبية إلى إفريقيا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الفجوة التمويلية في إفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وتحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الإفريقية يتطلب تخفيف أعباء الديون التي زادت نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، موضحًا أنّه يجب تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر، فالنظام المالي العالمي الحالي لم ينجح في معالجة تحديات الديون للاقتصادات الإفريقية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية

وأضاف الوزير خلال لقائه مع كلافر جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنّ دمج الاقتصاد غير الرسمي أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية في الدول الإفريقية، فضلا عن تأثيره السلبي على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة، موضحًا أنّ مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية.

دعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية

وأوضح الوزير أنّ أولويات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، داعيا اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى دعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية، مؤكدا جاهزية الوزارة لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء وسندات الباندا في السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.