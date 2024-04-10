تعيينات وزارة المالية 2024.. ما الشروط المطلوبة؟

أعلنت الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة المالية، حاجتها لشغل وظيفة «مدير عام» وفقًا للإعلان رقم 5 لسنة 2024.

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة المالية 2024

وكشفت الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة المالية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، كالتالي:

- مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى التوظيفى الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا ًعلى الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

- المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التى تحكم مجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة العالية على التخطتيط ورسم الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.

- القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب.

- القدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير.

- امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال.

- لديه مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقي وربط الموضوعات.

- اجتياز التدريب اللازم المقررة في ضوء ما يحددة الجهاز المركزي للتنظتيم والإدارة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2216 ولائحته التنفيذية، واجتياز التدريب اللازم مع الوزارة المختصة بالنسبة للوظيفتين مسلسل رقم (1،2)

المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة المالية 2024

وحددت الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة المالية المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المطلوبة كالتالي:

- عدد 7 صور شخصية.

- عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.

- مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم (بصيغة PDF).