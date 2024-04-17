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دراما المتحدة

تعيينات وزارة المالية.. اعرف تفاصيل الوظائف والأوراق المطلوبة

كتب:

سلامة عامر
12:41 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
بوابة الوظائف الحكومية ارشيفية

بوابة الوظائف الحكومية ارشيفية

أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

نوعية الوظائف المطلوبة بوزارة المالية 2024

وحددت وزارة المالية في الإعلان رقم 5 لسنة 20254 نوعية الوظائف المطلوبة، وهي: «مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة - مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة - مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية».

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة المالية 2024

وأعلنت وزارة المالية في الإعلان رقم 5 لسنة 20254 الشروط المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

أولاً: بالنسبة للملفات الورقية يراعى أن تكون بالترتيب الآتي:

- ملفان ورقي (أصل + صورة).

- 7 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بالملف الأصلي.

-  7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة بالملف الأصلي.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مثل الدورات التدريبية والشهادات.

- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة معتمدة ومختومة للاطلاع فقط.

- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

ثانيا: بالنسبة للأسطوانة المدمجة يراعى أن تكون بالشكل الآتي 

- تقسيم الأسطوانة المدمجة إلى فولدرات منفصلة.

- صورة شخصية (بصيغة PDF).

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة (بصيغة PDF).

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم (بصيغة PDF).

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقاً بها المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة (بصيغة PDF).

- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها (بصيغة PDF).

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.