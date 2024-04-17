تعيينات وزارة المالية.. اعرف تفاصيل الوظائف والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

نوعية الوظائف المطلوبة بوزارة المالية 2024

وحددت وزارة المالية في الإعلان رقم 5 لسنة 20254 نوعية الوظائف المطلوبة، وهي: «مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات ومعلومات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لمعلومات المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة - مدير عام الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للنظم والدعم الفني لنظم المالية العامة بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة - مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية».

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة المالية 2024

وأعلنت وزارة المالية في الإعلان رقم 5 لسنة 20254 الشروط المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

أولاً: بالنسبة للملفات الورقية يراعى أن تكون بالترتيب الآتي:

- ملفان ورقي (أصل + صورة).

- 7 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بالملف الأصلي.

- 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة بالملف الأصلي.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بالملف الأصلي.

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مثل الدورات التدريبية والشهادات.

- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة معتمدة ومختومة للاطلاع فقط.

- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

ثانيا: بالنسبة للأسطوانة المدمجة يراعى أن تكون بالشكل الآتي

- تقسيم الأسطوانة المدمجة إلى فولدرات منفصلة.

- صورة شخصية (بصيغة PDF).

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة (بصيغة PDF).

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم (بصيغة PDF).

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقاً بها المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة (بصيغة PDF).

- مقترح وافي لتطوير الوظيفة المتقدم إليها (بصيغة PDF).