الفنان الفلسطيني كامل الباشا: مصر لها بصمة كبيرة في مشواري

قال الفنان الفلسطيني كامل الباشا إنه يشارك في مسلسل دواعي سفر بشخصية شخصية القبطان إبراهيم، موضحًا أنّ هذا الدور مختلف عما قدمه في مسيرته المهنية بأكملها «شخصية دمها خفيف، بتعيش صعوبات كثيرة، لذلك هي تجربة ثرية بالنسبة لي».

تربيت على اللهجة المصرية منذ صغري

وأضاف كامل الباشا خلال حواره على الهواء ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية آية الكفوري، أنَّه تربى على اللهجة المصرية منذ صغره، لذلك إتقانه لها لم يكن صعبًا، مؤكّدًا أنَّ مصر لها بصمة قوية في مشواره الفني.

لن أتخلى أبدا عن كوني فلسطينيا

وأكّد استحاله تخليه عن كونه فلسطينيًا، «مجرد كوني فلسطيني في مسلسل دواعي سفر المصري، يذكر الناس بالقضية الفلسطينية، وما أفعله يفعله أي فلسطيني يخدم قضيته الإنسانية، ويحاول أن يكون مخلصا لها بكل الطرق الممكنة، وأنا كفنان أخدم قضيتي من خلال الأعمال التي أشارك فيها».

وتابع كامل الباشا: «القضية بالنسبة لي، أن تصل معاناة شعبي للعالم، أن يفهموا أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش حرا، وأي سيناريو يخدم هذا الإطار يحفزني كثيرًا».