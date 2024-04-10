WATCH IT تطرح برومو مسلسل دواعي سفر.. تصرف مفاجئ من أمير عيد

طرح الحساب الرسمي لمنصة WATCH IT الرقمية، على «إنستجرام»، برومو مسلسل «دواعي سفر»، المقرر عرضه قريبا.

تفاصيل برومو مسلسل دواعي سفر

وظهر في البرومو أمير عيد وهو يتحدث في الهاتف مع أحد الأشخاص ويقول له: «هو الوقت مش مناسب لأني كنت بحاول أنتحر، ممكن تكلمني في وقت تاني؟»، بينما ظهر الفنان كامل الباشا، يواجه العديد من المغامرات مع أمير عيد.

مسلسل دواعي سفر

مسلسل دواعي سفر تدور أحداثه حول شخصية «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.