منصة WATCH IT تكشف عن قائمة أعمالها بعد العيد.. بينها مسلسل دواعي سفر

كشفت منصة WATCH IT عن قائمة الأعمال التي ستطرحها في الفترة المقبلة والتي تضمن 3 أعمال تنوعت بين التاريخية والوثائقية والدرامية، وأبرزها مسلسل «دواعي سفر»، الذي يُعد التعاون الثاني بين أمير عيد ومحمد ناير، كما أنه التجربة الثانية لأمير عيد في التمثيل، بعد مسلسل ريفو.

مسلسل دواعي سفر بطولة أمير عيد

تستعد منصة WATCH IT لطرح مسلسل دواعي سفر بطولة أمير عيد، وأحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي.

مسلسل إنترفيو بطولة رنا رئيس

كما تطرح منصة WATCH IT أيضاً مسلسل إنترفيو، والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى للممثلة الشابة رنا رئيس، وينضم إلى العمل الممثل خالد شباط الذي شارك في الدراما المصرية لأول مرة من خلال مسلسل عتبات البهجة الذي تم طرحه في شهر رمضان 2024.

ومن أبطال المسلسل ديانا هشام ومونيكا ألفونس وسارة نور ومحمد عادل وتأليف أمينة مصطفى وإخراج أحمد خالد أمين.

المسلسل الوثائقي أم الدنيا 2

ومن الأعمال الأصلية التي تطرحها WATCH IT مسلسل أم الدنيا بجزئه الثاني والذي يحمل عنوان «إحنا مين»، ويعتبر هذا العمل من الأعمال الوثائقية التاريخية التي تحكي عن تاريخ مصر وتسرد الحضارات التي حلت عليها، كما أن هذا العمل من الأعمال التسجيلية التي تقدم الأداء الصوتي لها الفنانة سوسن بدر.