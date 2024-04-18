خبير علاقات دولية: مصر ستظل مركز القرار ومفتاح استقرار المنطقة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ دلالات الاتصال الهاتفي للرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الصربي، ولقاءه العاهل البحريني في القاهرة، تعكس أنّ مصر تظل دائمًا مركز القرار في المنطقة، ومفتاح الأمن والاستقرار.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا يعكس أيضًا أنّ مصر تحرص والرئيس السيسي على حشد كل الجهود الدولية والمختلفة من أجل دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر في ظل معاناة حقيقية لسكان قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ مصر نجحت ودبلوماسيتها وإعلامها في تغيير الكثير من المواقف الدولية، وموقف صربيا يمثل أهمية كبيرة، نظرًا لأنها تتضامن بشكل كبير مع القضية الفلسطينية، وتتقارب مع الموقف المصري بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتترافق مع الرؤية المصرية في منع توسع الصراع.