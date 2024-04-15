الجمهور يشيد بمسلسل إمبراطورية ميم.. هل ناقش القضية الفلسطينية في إطار جديد؟

حاز مسلسل إمبراطورية ميم على إشادات واسعة من الجمهور، إذ دار العمل الفني في إطار اجتماعي تشويقي خلال السباق الرمضاني 2024، بين مختار أبو المجد الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي وأبنائه، وبعد تصاعد الأحداث تساءل الجمهور، هل يناقش العمل القضية الفلسطينية في إطار جديد؟.

إذ عادت الرواية الأصلية بعد أكثر من 50 عامًا، بإحدى كلاسيكيات السينما المصرية للشاشة في شكل مسلسل، بعد أن حفر الفيلم في نسخته الأصلية علامة فارقة في تاريخ السينما التي ناقشت المشاكل الاجتماعية.

الجمهور: هل ناقش مسلسل إمبراطورية ميم القضية الفلسطينية؟

تصاعدت الأحداث في مسلسل إمبراطورية ميم بين حياة مختار أبو المجد وأبنائه، وخوضهم بعض المشكلات في إطار كوميدي، ليتطور الأمر لصراع على منزل خالد النبوي، لكن في نهاية العمل تساءل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذا كان يناقش مسلسل إمبراطورية ميم القضية الفلسطينية، وما يعيشه الشعب الفلسطيني من محنة، خاصة بانتقال «مادي» التي تؤدي دورها الفنانة مايان السيد، لمنزل مختار أبو المجد، بعد أن عرض عليها ذلك، كمجرد ضيفة لابنه مروان، الذي يؤدي دوره الفنان نور النبوي.

وأثناء فترة جلوسها في المنزل، كانت تنتهك خصوصية الجميع، وتتعامل معهم كأنها مالكة المنزل، وخلال الحلقة الأخيرة واستمرارا للصراعات التي تدور على بيع المنزل، رفض مختار أبو المجد ترك المنزل حتى بعد قرار هدمه عليهم، بعد أن تم قطع المياه والكهرباء والإنترنت عنهم أكثر من مرة، بالأيام، لكنه لم يتنازل ويبع منزله، إذ أشار رواد التواصل الاجتماعي إلى أن تلك الأحداث تحدث في غزة.

إعجاب شديد بمسلسل إمبراطورية ميم

أبدى عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إعجابهم بقصة المسلسل وأداء الفنانين، فقالت فاطمة حسن: «بمنتهى الأسف خلص إمبراطورية ميم، كانت النهاية إسقاط على القضية الفلسطينية، حقيقي هو أحسن مسلسل شوفته السنة دي، وزعلانة أنه خلص».

فيما قالت إيمان مندور: إن «مسلسل إمبراطورية ميم مليئ بالإسقاطات على القضية الفلسطنية، وحال أهل غزة، خاصةً منذ أن بدأ قطع الكهرباء والغاز والإنترنت على أهل مختار أبو المجد».

«مسلسل يستحق المتابعة، واحتيار اسم أبو المجد أكيد بسبب المجد اللي بيصنعوه أهل فلسطين.. وقوتهم في التصدي للعدو».. هكذا عبر أحمد يمامة عن إعجابة الشديد بتفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم.

وقالت أخرى: «مسلسل إمبراطورية ميم بقى جزء من يومي، ومش متخيلة إنه ممكن يخلص.. أنا عايزة عيلة مختار أبو المجد دي تبقى موجودة دايما، بجد براڤو المخرج محمد سلامة إنه قدر يربط الناس بالمسلسل بالطريقة دي».