زيلينسكي يطالب بمساعدة بلاده مثل إسرائيل ويندد بالهجوم الإيراني

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الإيراني بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، مؤكدا ضرورة تلقي بلاده المساعدة من حلفائه لصد التهديدات الجوية وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

زيلينسكي يكرر دعواته لحزم مساعدات

وكرر زيلينسكي دعوته للكونجرس الأمريكي للموافقة على حزمة مساعدات هامة التي تعاني من تعثر بسبب الخلافات السياسية منذ عدة أشهر.

وتقوم القوات الروسية بشن موجة جديدة من الهجمات على شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى الهجمات اليومية على المدن والبنية التحتية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

زيلينسكي: تصرفات إيران مثل روسيا

وصرح زيلينسكي على منصة «إكس» بأن تصرفات إيران تشكل تهديدًا للمنطقة بأسرها وللعالم، بالطريقة نفسها التي تهدد بها تصرفات روسيا باندلاع صراع أكبر، وأكد أن التعاون الواضح بين النظامين في نشر الإرهاب يجب أن يواجه برد فعل حازم وموحد من المجتمع الدولي.

في كلمته السابقة، أشار زيلينسكي إلى أن إسرائيل لم تكن وحدها في الدفاع عن نفسها، حيث دمر حلفاؤها التهديدات في السماء، وأوضح أن عندما تقول أوكرانيا إن الحلفاء لا يمكنهم تجاهل الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، فإن ذلك يعني ضرورة التحرك بحزم وقوة.