«مصر أكتوبر» عن زيارة العاهل البحريني للقاهرة: تخفف من حدة التوتر في المنطقة

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية واضحة حيال القضية الفلسطينية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، واصفة هذه الزيارة بأنها جاءت في وقت حرج مع تصاعد حالة التوتر بالمنطقة.

زيارة العاهل البحريني تتوج التعاون المثمر بين البلدين في كل المجالات

وثمنت «مديح» في بيان، اليوم، زيارة العاهل البحريني للقاهرة، مؤكدة أنها تعكس عمق وتاريخ العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أنها تتوج التعاون المثمر بين البلدين في كل المجالات، موضحة أن هذه الزيارة تخفف من حدة التوتر في المنطقة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعد خطوة مهمة لتعزيز الموقف العربي المشترك.