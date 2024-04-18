تحذير من 3 أجهزة في الأسواق.. «تخترق خصوصيتك وتسرق بياناتك»

تحذيرات عديدة أطلقتها منظمة شهيرة غير حكومية، بشأن التكنولوجيا العصبية، وأحدثت جدلًا واسعًا خاصة في الأماكن التي بدأت تنتشر فيها، على رأسها أمريكا، إذ نبهت من مخاطر التكنولوجيا العصبية الناشئة، التي تتيح تسجيل نشاط الدماغ، بل والتأثير عليه وتوجيهه في بعض الأحيان، دون ضمانات كافية لحماية خصوصية المستهلكين، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

تكنولوجيا جديدة تتيح فرصة التصنت على أسرارك

وتُرجمت تحذيرات منظمة «نورورايتس فاونديشن» إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، حيث أصدرت ولاية كولورادو، قانونًا يعد الأول من نوعه على مستوى الولايات المتحدة والعالم، يهدف إلى حماية البيانات العصبية من مخاطر الاستغلال وتسريب المعلومات، فهناك أجهزة تستخدم التكنولوجيا العصبية الناشئة، لذا يجب الحذر منها.

وتجمع الأجهزة كميات هائلة من البيانات الشخصية، تشمل نشاط الدماغ، ومشاعر المستخدم، وأفكاره وسلوكه وحتى عقله الباطن، إذ يجري تحليل هذه البيانات بواسطة تطبيقات، تُستخدم لتقديم نصائح للمستخدم حول أدائه، أو حتى للتأثير على سلوكه.

وتُشارك هذه البيانات مع أطراف ثالثة، إذ تجيز العديد من الشركات لنفسها مشاركة البيانات العصبية مع جهات خارجية غير محددة، دون موافقة المستخدم، مع غياب القوانين المُنظمة لاستخدامها.

ولفتت المنظمة إلى أن الأجهزة التي تستخدم تلك التكنولوجيا، تأتي على النحو التالي:

عصابات الرأس لتحسين النوم

تسجل هذه العصابات نشاط الدماغ خلال النوم، مما يتيح تحليل أنماط النوم وتقديم نصائح لتحسينها.

سماعات الأذنين التي تساعد على التأمل

تستخدم هذه السماعات لتقديم تقنيات الاسترخاء والتأمل، وتسجل في نفس الوقت نشاط الدماغ خلال هذه الجلسات.

أجهزة استشعار الجمجمة للعب الجولف

تستخدم هذه الأجهزة لقياس نشاط الدماغ في أثناء لعب الغولف، وتقدم نصائح لتحسين الأداء.