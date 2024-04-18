ضياع الأمل الأخير لأمهات غزة.. أطفال الأنابيب آخر ضحايا الاحتلال الإسرائيلي

منذ السابع من أكتوبر 2023، انقلبت حياة أهل غزة رأسًا على عقب، كثيرون منهم استشهدوا وآخرون في عداد المفقودين والناجون يبحثون عن أي مأوى يحميهم من ويلات نيران القصف التي تشتعل فوق رؤسهم طوال اليوم بلا رحمة، مدافع ورصاص الاحتلال الإسرائيلي تصيب الكبير والصغير، لم ترحم حتى النساء الحوامل أو الشيوخ والأطفال العزل، ليصل طغيان قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مداه، بقصفها مركزا للإنجاب قضت فيه على نحو 5 آلاف طفل أنابيب في آن واحد ، في كارثة إنسانية جديدة للشعب الفلسطيني.

اغتيال 5 آلاف طفل أنابيب في غزة

خلال الساعات الماضية، استيقظ أهالي غزة على كابوس جديد، بعد أنّ اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجنة أبرياء لم يمهلهم القدر، لتقضي على نحو 5 خزانات تضم 5 آلاف جنين، في استمرار لجرائمها البشعة وحرب الإبادة الجماعية، إذ أعلنت منظمة الأمم المتحدة، استشهاد 7729 طفلًا منذ «طوفان الأقصى»، كما تفقد الأم كل ساعة في غزة طفلا بسبب افتقار مقومات الحياة وعدم توافر الأكل والشرب، ونحو مليون أم من بين 2.3 مليون من إجمالي سكان غزة، تبحث عن مأوى لأطفالها وأبسط حقوقهم الإنسانية، وفق «رويترز».

الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، شرح في حديثه لـ«الوطن»، سبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال:«أطفال الأنابيب أو البويضات بتكون آخر أمل للأمهات والآباء للإنجاب، مشيرًا إلى أنّ التلقيح الاصطناعي أصبح غير متاح على نطاق غزة بعد القضاء على المركز: «أطفال الأنابيب حلم الآباء بيبعوا عشانه الأجهزة المنزلية وملابسهم وإسرائيل قضت عليه».

القضاء على آمال الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أنّ استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للنساء والأطفال والرضع والأجنة، يرجع إلى رغبتها في القضاء على أي أمل للانتفاضة للشعب الفلسطيني، ودفعه إلى التهجير القسري، لافتًا إلى أن الأوضاع كارثية في القطاع فالدمار يملأ كل مكان ولا توجد مستشفيات بعد قصفها وإخراجها من الخدمة: «حرموا الفلسطينيين من أبسط الحقوق، مفيش ولا أمان ولا دوا ولا رعاية صحية ولا مأوى، حتى الإنجاب بقى حلم بعيد المنال».

وأوضح أنّ أطفال غزة يلجأون إلى الألعاب البسيطة من أجل إدخال البسمة على وجهوهم وعدم الاستسلام للواقع الأليم، كما أنهم يحاولون رسم الضحة على شفاة أهاليهم للبقاء على قيد الحياة.