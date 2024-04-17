دبلوماسي مصري سابق: طول أمد الحرب في غزة يسهم في استمرار حكومة نتنياهو

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إنّ طول أمد الحرب في غزة وتوسيعها يسهم في استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن العالم انشغل بالهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال عن القضية الفلسطينية لفترة مؤقتة.

أضاف «حجازي»، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ أنظار العالم ورؤية القوى الإقليمية والدولية تجاه غزة والقضية الفلسطينية لن تتأثر إلا لفترة وجيزة حتى يجرى إجهاض محاولة اليمين الإسرائيلي القفز بالمشهد إلى المزيد من العنف عن طريق استهداف متعمد للقنصلية الإيرانية في دمشق.