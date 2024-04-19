عائشة بن أحمد: لم أتمالك دموعي في أحد مشاهد مسلسل بدون سابق انذار

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل بدون سابق إنذار، الذي كان بمثابة مباراة تمثيلية مع الفنان آسر ياسين بـ15 حلقة، في إطار اجتماعي إنساني، قدم من خلاله عدة رسائل قوية بشكل مٌُبسط، ودون مط في الأحداث، وجرى عرضه على شاشة قناة DMC، ومنصة WATCH IT بالموسم الرمضاني.

عائشة بن أحمد تكشف عن أصعب مشاهدها في بدون سابق إنذار

أضافت الفنانة عائشة بن أحمد في تصريحات لـ«الوطن»، أن المسلسل تضمن عدة مشاهد ماستر سين مؤثرة للغاية، لكنها توقفت دون إرادتها عند مشهد بالمستشفى، ولم تتمالك دموعها، لافتة إلى لحظة مفاجأة الأب مروان، الذي جسده الفنان آسر ياسين، لابنهما بالهدايا والبلالين داخل غرفته فى المستشفى، من أجل التخفيف عليه محنته ومرضه فى طفولته وما يواجهه، وأن الحياة ما زالت مثلما كان يعيشها.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك فى بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، عددا كبيرا من الفنانين من بينهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين من ورشة الكاتبة ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة.