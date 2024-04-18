عائشة بن أحمد لـ«الوطن»: انتظروني في فيلم جديد قريبا

حققت الفنانة عائشة بن أحمد نجاحا جماهيريا كبيرا في الموسم الرمضاني 2024، بمسلسل بدون سابق إنذار مع الفنان آسر ياسين، والذي تضمن 15 حلقة، في إطار اجتماعي إنساني بشكل كبير حول إصابة ابنهما الطفل بمرض السرطان ورحلتهما في الشفاء وكيفية علاجه من الناحية النفسية والجسدية حتى تعافيه.

تفاصيل ابتعاد عائشة بن أحمد عن السينما

وأوضحت عائشة بن أحمد لـ«الوطن»، أنّها ابتعدت عن السينما منذ عام 2021 بفيلم ريتسا مع الفنان أحمد الفيشاوي، وبات تركيزها على الدراما وتقديم عمل جديد كل عام، لأنّها لم تتلق سيناريو جيد كما تحلم، مشيرة إلى أنّها بصدد مشروع سينمائي جديد، تعكف حاليًا على قراءته، ومن المقرر أن تبدأ في تحضيراته بالفترة المقبلة بعد التعاقد الرسمي عليه.

قصة وأبطال مسلسل بدون سابق انذار

وتناول مسلسل بدون سابق إنذار عدة قضايا مهمة من بينها مرض السرطان للأطفال، خلط الأنساب، تجميد البويضات، وغيرها من الموضوعات الهامة التي تناولها المسلسل بشكل انساني وبمشاعر مؤثرة.

وشارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار عددا كبيرا من الفنانين من بينهم عائشة بن أحمد، آسر ياسين، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، نهال عنبر، وهو من إخراج هاني خليفة وتأليف ورشة ألمي كفارنة.