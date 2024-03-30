عائشة بن أحمد تبرز حوارها مع «الوطن» عن مسلسل بدون سابق إنذار

حرصت الفنانة عائشة بن أحمد على إبراز حوارها مع جريدة «الوطن» عن مسلسلها بدون سابق إنذار، والذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسلات النصف الثاني، ويشاركها في بطولته الفنان آسر ياسين، وتم نشر الحوار في عدد اليوم 30 مارس.

تفاصيل حوار عائشة بن أحمد مع جريدة الوطن

ونشرت الفنانة عائشة بن أحمد، الحوار عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والذي تناول الحديث عن تفاصيل وكواليس مسلسل بدون سابق إنذار وتحضيراتها له، وعن شخصيتها الصعبة التي تقدمها خلال الأحداث، والقضية المهمة التي يتناولها المسلسل لكيفية التعامل مع مرض السرطان وخاصة إذا كان للأطفال، والذي يتناول أيضًا قضايا متعددة.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

ويشارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار؛ آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، وهو من تأليف ورشة الكاتبة ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ويعرض المسلسل في تمام الساعة 6:15 مساء عقب أذان المغرب على شاشة قناة DMC.