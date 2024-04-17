سفير مصر الأسبق بتل أبيب: رد إيران رسالة بقدرتها على الوصول إلى العمق الإسرائيلي

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق بتل أبيب، إن إيران كانت حريصة على أن يكون الرد الإيراني محدود وغير فعال، وهو بمثابة رسالة بأن طهران قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.

وتابع «سالم» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هناك تحركًا لحصول فلسطين على عضوية دولة كاملة في الأمم المتحدة خلال الفترة الحالية، ومن الضروري استغلال هذه المواقف، لكي ندفع دولة الاحتلال للتوقف عن الحرب، والعمل على الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية.

إسرائيل تحاول تغيير الوضع في الضفة الغربية

لفت إلى أن هناك ضرورة لاستغلال مواقف الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية، مثل بولندا وإسبانيا للدفع مسار الحرب في قطاع غزة، إلى مسار السلام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان مُنطلق من محاولات لتغيير الوضع في الضفة وقطاع غزة ديمغرافيًا وجغرافيًا، فيما يتعلق ببناء المستوطنات والفصل العنصري والنزوح القسري للشعب الفلسطيني، فضلاً عن محاولة تهويد دولة الاحتلال، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية.