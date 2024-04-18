حدث ليلا.. فيضانات تصل اليمن وإصابة 7 آلاف جندي إسرائيلي ونتنياهو يؤجل ضرب إيران

شهد العالم خلال ساعات الليل عددا من الأحداث التي شغلت الرأي العام العالمي، التي من أهمها وصول المنخفض الجوي إلى اليمن، وإعلان وسائل إعلامية عبرية عن إصابة 7000 جندي وضابط إسرائيلي باضطرابات نفسية وعقلية، بالإضافة إلى غارات من طيران الاحتلال تستهدف لبنان.

الفيضانات تصل إلي اليمن

وبعد انتهاء المنخفض الجوي الذي تسبب في فيضانات الإمارات وسلطنة عمان وصفت بأنها تاريخية لم تشهدها البلاد من قبل، طرق المنخفض باب اليمن، حيث تسبب في سقوط أمطار غزيرة في محافظة حضر موت والمهرة.

وأدى المنخفض الجوي إلى وجود سيول في المحافظة، وتسببت في مقتل مواطن، وتسببت في أضرار في الأراضي الزراعية والطرقات والكهرباء، وجرفت عددا من سيارات المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وحذر المركز الوطني اليمني المواطنين من الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة وظهور الشبورة مما يعطل الرؤية، محذرة السائقين من القيادة في تلك الظروف والمواطنين من الخروج من منازلهم.

إصابة 7 آلاف من جنود الاحتلال باضطرابات عقلية

وكشفت القناة 13 العبرية نقلت عن قطاع إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدخول نحو 7209 جندي وضابط إلى عيادة التأهيل النفسي، بسبب إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة، منهم 2111 تدهورت حالة صحتهم العقلية.

وبحسب البيان فإن 95% من الجنود المصابين هم ممن يؤدون خدمة التجنيد الاحتياطي وأعمارهم أقل من 30 عاما.

نتنياهو يؤجل الرد على إيران

وكشفت وسائل إعلامية عبرية، نقلا عن بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن رئيس الحكومة أرجأ الرد الفوري على إيران عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت إيران هاجمت دولة الاحتلال مساء الاثنين الماضي، وإطلاق نحو 200 طائرة مسيرة بلا طيار وصواريخ كروز على دولة الاحتلال، ردًا على قصف سفارتها في دمشق مطلع الشهر الجاري.

6 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الحي الجنوبي لمدينة الخيام بجنوب لبنان، وذلك من خلال 6 غارات جوية، وجرى استخدام أكثر من 70 قذيفة مدفعية وفسفورية فيها، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.