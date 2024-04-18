مسؤول أمريكي: الرد الإسرائيلي على إيران سيكون عقب عيد الفصح اليهودي

كشف مسؤول أمريكي أن الرد الإسرائيلي على القصف الإيراني الذي جرى فجر الأحد الماضي سيكون بعد عيد الفصح اليهودي، الذي ينتهي في 30 أبريل الجاري.

الأمر قابل للتغيير

وأوضح المسئول الأمريكي في تصريحات لموقع «إيه بي سي نيوز» أن الأمر حتى الآن يبقى خاضعا للتغيير في كل لحظة، في الوقت الذي تعمل الجمهورية الإيرانية على رفع حالة التأهب عقب الهجوم الذي سجلته مؤخرا ضد إسرائيل باستخدام أكثر من 300 مسيرة وصواريخ، فيما أظهرت إيران أنها سترد خلال ثواني، إذا نفذت إسرائيل هجوم ضدها.

تحذير أمريكي

وجاء الرد الإيراني على إسرائيل بعد أن قصفت تل أبيب قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق، وقتلت خلاله أحد أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني، يأتي هذا فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديث له مع صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن استمرار إيران في التصعيد قد يجر الولايات المتحدة إلى الحرب.

حرب إسرائيلية على غزة تتوسع

وتنفذ إسرائيل حرب شرسة ضد الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، وتوسعت الحرب لتشمل مناطق من سوريا وجنوب لبنان وسط وساطات دولية من أجل إيقاف هذه الحرب التي تدخل شهرها السابع وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 33 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.