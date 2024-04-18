الحكومة تسند أعمال إعادة تأهيل 5 مدارس فنية جديدة إلى «المصرية للاتصالات»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لـ5 مدارس فنية جديدة المرحلة الثانية إلى الشركة المصرية للاتصالات,

جاء ذلك بهدف تحويل هذه المدارس إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمالًا لما يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح بيان الحكومة أن تلك المدارس هي:

- مدرسة الشهيد نقيب مصطفى سليمان أحمد سليمان الإعدادية بنات بالبحيرة.

- المدرسة الجديدة، الكائنة بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

- مدرسة ناصر التجارية العسكرية بمركز طوخ بالقليوبية.

- جزء من مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة بمحافظة قنا.

- جزء من مدرسة طور سيناء الصناعية العسكرية المشتركة بجنوب سيناء.