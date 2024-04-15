من هو الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الجديد؟

عُيّن الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، بأمر من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كما كلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

معلومات عن الشيخ أحمد عبد الأحمد الصباح

1- ولد أحمد عبد الله الأحمد الصباح عام 1952، ودرس في المدرسة الشرقية.

2- سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتحق بجامعة الينوي.

3- تخصص في دراسة تمويل البنوك والاستثمارات وتخرج عام 1976.

4- عمل في المركز المالي الكويتي حتى عام 1978.

5- عام 1987 عمل في البنك المركزي، وكان آخر منصب شغله هو مدير إدارة الرقابة المصرفية.

6- بين عامي 1987 و1998 شغل رئاسة مجلس إداري بنك برقان.

7- في يوليو 1999 عين وزيرًا للمالية ووزيرًا للمواصلات.

8- 2001 عين وزيرًا للمواصلات.

9- 2003 عين وزيرًا للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.

10- 2005 عين ووزيرًا للصحة.

11- فبراير 2009 عين وزيرًا للنفط.

12- مايو 2009 عين وزيرًا للإعلام

13- 20 سبتمبر 2021 اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيسًا لديوان ولي العهد.