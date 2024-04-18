ميناء دمياط البحري يستقبل 37 ألف طن قمح من روسيا

استقبل ميناء دمياط 37 ألفا و800 طن قمح لصالح القطاع الخاص، على متن السفينة «ASIA MINOR»، قادمة من روسيا، وذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة صادرات البضائع العامة بالمينا 43 ألفا و423 طنا تشمل «2000 طن علف بنجر، و14 ألفا و631 طن يوريا، و1000 طن كسب فول صويا، و4980 طن رمل، و10 آلاف و500 طن كلينكر صب، و10 آلاف و312 طن بضائع متنوعة»، فيما بلغت حركة الواردات نحو 57 ألفا و392 طنا تشمل «29 ألفا و73 طن قمح، و395 طن مولاس، و610 أطنان خشب زان، و134 طن جرارات، و5241 طن ذرة، و5000 طن سكر، و9389 طن خردة، و7550 طن حديد».

حركة الصادر من الحاويات

وذكر الميناء أنّ حركة الصادر من الحاويات بلغت نحو 901 حاوية مكافئة، وأنّ عدد الحاويات الترانزيت وصل إلى 3874 حاوية مكافئة، مؤكدا في بيان صادر عنه أنّ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح بلغ نحو 53 ألفا و931 طنًا، فيما وصل رصيد مخازن القطاع الخاص إلى 183 ألفا و379 طنًا.

وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة 3662 طن قمح، متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي.