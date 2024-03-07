«السياحة»: دبرنا 90% من قيمة تعاقدات خدمات موسم الحج داخل السعودية

قال باسل السيسى، عضو اللجنة الفنية للحج في وزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة نجحت في تدبير نحو 90% من قيمة خدمات الحج السياحي داخل المملكة العربية السعودية بالريال السعودي،لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تحويل نحو 98% من قيمة استئجار الأراضى المخصصة لإقامة مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات وأيضا خدمات الطوافة.

معاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج بمكة والمدينة

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج في وزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة انتهت من معاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها الحجاج في كل من مكة والمدينة المنورة، لافتا إلى أنّ كافة إجراءات موسم الحج لهذا العام سيجرى الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء بعض شركات من تسديد باقي قيمة خدمات الحج.

موسم حج متميز

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة إلى أنه يتبقى فقط من إجراءات الحج حجز تذاكر الطيران للحجاج فور إعلان شركات الطيران عن طرحها، موضحا أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق بداية من يوم 23 ذو القعدة من العام الهجري الحالي،لافتا إلى أن كافة شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج مصممة على تنظيم موسم حج متميز هذا العام.