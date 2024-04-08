حدد بيان رسمي، نص قرار وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، الذي أعلنه حسن شحاتة وزير العمل، موضحًا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تفعيله بالتزامن مع إعلان الحكومة موعد الإجازة للعاملين في القطاع الحكومي، وتبدأ اعتبارًا من الغد، حسبما جاء من مجلس الوزراء.

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

وتضمن نص قرار إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، الآتي: «اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء حتى 14 أبريل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المُبارك»، كما أوضح القرار أنّ الإجازة للعاملين المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003».

تفاصيل مُهمة اشتمل عليها قرار وزارة العمل بشأن إجازة العيد، تتمثل في احتساب يوم الأحد 14 أبريل من رصيد الإجازت السنوية، يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1112 لسنة 2024.

تضمن المادة الأولى من قرار «مدبولي»، أنّ تكون الفترة من 9 أبريل حتى 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للفئات الآتية:

- العاملين في الوزارات

- العاملين بالمصالح الحكومية

- العاملين بالهيئات العامة

- العاملين بوحدات الإدارة المحلية

- العاملين بشركات القطاع العام

- العاملين بشركات قطاع الأعمال العام

إجراءات وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر

ترصد «الوطن» في السطور التالية، إجراءات وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر، وهي كالآتي:

- توزيع منشور الإجازة على مديريات العمل بالمحافظات

- متابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص

- حرصت الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة

تعليمات مُهمة للعاملين بوزارة العمل

أعلن وزير العمل، مجموعة من التعليمات المهمة للعاملين بالوزارة بشأن عيد الفطر المبارك، وهي كالآتي:

- الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء

- تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق

- بذل الجهد يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي