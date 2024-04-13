وزارة العمل: إطلاق منظومة التحول الرقمي قريبا

تواصل الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات حسن شحاتة وزير العمل، بسرعة الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا، وبشكل كامل، من بينها خدمات، كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المُنتظمة، وغيرها من الخدمات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي.

منظومة العمالة غير المنتظمة

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، يعد أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المُقبلة، فضلًا عن الانتهاء من كافة مراحل «البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمُؤشرات أداء وزارة العمل GIS»، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهني، تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على «منصه مصر الرقمية».

أكد البيان أن وزارة العمل، تواصل حاليا الانتهاء من إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة «تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة»، بمحافظات الإسكندرية وبور سعيد والجيزة، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية.

خطة التحول الرقمي

أضاف البيان، أن المشروع الثاني الذي تُنفذه وزارة العمل في خطة التحول الرقمي، هو «البوابة الجيومكانية المعلوماتية» لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلًا عن مُتابعة الشكاوى المُقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المُتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية،وإتاحتها لمتخذى القرار.

ولفت البيان إلى أنه في سياق مُتصل، انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهني إلكترونيًا، ستُطلقها قريبًا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هي: التفصيل والخياطة وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكتروني وفصول افتراضية ومحتوى رقمي مطور، وجارٍ تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث مثل جائحة كورونا.

وفي قطاع تراخيص الأجانب، بدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب في عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني، إذ بدأ بالفعل استخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في الشهر الماضي بهيئات الاستثمار والبترول في عدد من المحافظات، لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين بمصر.