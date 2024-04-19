«الجامعات» تختتم امتحانات الميدتيرم لمختلف الكليات وفقا للخريطة الزمنية

أكدت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024 «الميدتيرم» بغالبية الكليات، وفقا للجدول والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، موضحين أن ختامها الأسبوع المقبل بالكليات، على أن تبدأ الجامعات من الشهر المقبل، الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، التي من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد وعضو المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن غالبية الكليات في الجامعات الحكومية انتهت من أعمال امتحانات الميدتيرم للترم الثاني، وفقا للجداول الزمنية والخريطة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أنه لم يجري رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الأسبوع المقبل، ستنتهي باقي الكليات التي لم تنتهي منها، على أن يتم الاستعداد لامتحانات نهاية العام الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تجرى خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.