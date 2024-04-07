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مواعيد عمل مكتبة الإسكندرية بعد إجازة عيد الفطر 2024

كتب:

إلهام الكردوسي
01:14 م | الأحد 07 أبريل 2024
مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية تفاصيل أيام الإجازة التي تحصل عليها المكتبة خلال عيد الفطر المبارك، ومواعيد العمل عقب انتهاء إجازة العيد.

وذكرت المكتبة في بيان أنّها ستغلق أبوابها بمناسبة عيد الفطر بداية من يوم الثلاثاء، 9 أبريل 2024 وحتى الجمعة 12 إبريل.

موعد استئناف العمل في مكتبة الإسكندرية بعد عيد الفطر 

وتفتح المكتبة أبوابها يومي السبت والأحد 13 و14 أبريل من الساعة 10.00 صباحًا وحتى الساعة 2.00 ظهرًا،على أن تستأنف المكتبة العمل بمواعيدها المعتادة بدءًا من يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي