مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة «الباحثة بيبليو» لطلاب المدارس الابتدائية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبة الطفل، مسابقة تعليمية فنية للمدارس الابتدائية بمديرية التعليم بمحافظة الإسكندرية بعنوان «الباحثة بيبليو»، وذلك الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تنمية خيال الأطفال

وتتضمن المسابقة التعليمية الفنية ورقة بحثية وعملًا فنيًّا وفيديو، حيث سيتم تقديم بحث عن مشكلة وحلول مبتكرة لها، ثم سيتم تحويله إلى نص مسرحي وعرض مسرحي، يهدف من خلاله إلى تنمية خيال الأطفال الخصب، وتجسيد أحلامهم وأمانيهم على خشبة المسرح، بهدف إنشاء جيل من الأطفال قادر على التعبير عن مشكلاته، واكتشاف إمكانيات الإبداع بداخل كل طفل؛ من خلال إتاحة الفرصة له عن طريق الدخول إلى عالم مليء بالمعلومات والمغامرات والأحداث الشيقة والممتعة والموجودة بداخل كل كتاب موجود بمكتبة الطفل.

اكتشاف الموهوبين

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الموهوبين بشكل مبكر، وتشجيع الأطفال على القراءة والإبداع بالتواصل مع الأجيال الأكبر من الفنانين والمبدعين؛ لاكتساب الخبرات وصقل الموهبة، ومساعدة الطلائع على تحديد أهدافهم المستقبلية من خلال المشاركات التفاعلية. بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية المسابقات حيث أنها تُعدُّ فتيل المنافسة والإبداع والابتكار، ولها دور فعال في تحفيز الأطفال على التعلم والبحث والدراسة. ولأن المسرح أبو الفنون ولنا في المسرح حياة فلا بد من تتويج التعلم والبحث والدراسة بمسرحية تعبر عما بحث عنه أطفالنا، وهذا ما تُقيمه مكتبة الطفل على الدوام بمشاركة المدارس من خلال تقديم مسابقات عديدة لتنمية مهارات وذكاء وعقول أطفالنا لمساعدتهم على التغلب على بعض المشكلات التي تواجههم في الحياة.