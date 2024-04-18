تفاصيل الجلسة رقم «30» لمجلس النواب من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

تشهد مضابط جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لأول مرة انعقاد أولى جلساته التشريعية من مقره الجديد في العاصمة الإدارية، يوم الأحد المقبل.

ويعتلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب منصة القاعة الرئيسية بالمقر الجديد، لإدارة الجلسة البرلمانية المهمة، لأول مرة منذ توليه مسؤولية رئاسة المجلس، وقد اعتلاها من قبل خلال مراسم الجلسة التاريخية التي خصصت لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية في الولاية الجديدة يوم 2 أبريل الجاري.

أول جلسة برلمانية لـ«النواب» بالمقر الجديد

تأتي أهمية الجلسة البرلمانية المزمع انعقادها يوم الأحد المقبل، التي تحمل رقم 30 من دور الانعقاد الرابع، من منطلق بدء التشغيل الفعلي لقاعات ولجان المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، بالتزامن مع نقل مقارات الحكومات إلى هناك.

ووفقا لخطة الدولة في الانتقال التدريجي لجميع المؤسسات، سيكون العمل البرلماني لمجلس النواب، منقسم ما بين مقره الحالي الكائن بشارع قصر العيني، وبين مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

تجهيزات لوجيستية للجلسة البرلمانية

تعمل الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، منذ أيام، على مراجعة التجهيزات النهائية للقاعة الرئيسية للمجلس، للتأكد من توافر جميع اللوجيستيات قبل انعقاد الجلسة البرلمانية المرتقبة يوم الأحد المقبل.

عرض مشروع الموازنة العامة على «النواب»

وبحسب المواعيد الدستورية وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتأهب المجلس للاستماع إلى البيان المالي للحكوم،ة بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام المقبلة، لتبدأ بعدها اللجان البرلمانية في الانعقاد لمناقشة أبواب الموازنة قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على المجلس.

وتنص المادة 124 من الدستور، على عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب، على توفير مركز إعلامي مجهز بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، ليتمكن المحررون البرلمانيون من متابعة تغطيتهم الصحفية والمرئية.

جدول الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل

ووفقا لجدول الجلسات البرلمانية، سيعقد مجلس النواب 3 جلسات الأسبوع المقبل، على أن تكون الجلسة البرلمانية يوم الأحد المقبل، من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، فيما سيواصل عقد جلساته البرلمانية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، من مقره القديم بشارع قصر العيني.