لو هتخرج من بيتك.. 5 نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة أثناء التقلبات الجوية

مع استمرار تحذيرات الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس وانتشار الأتربة بسبب تعرض البلاد لرياح الخماسين، يعاني أصحاب الأمراض المزمنة بشدة خاصة الأطفال، إذ يحثهم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بأن يكون في حالة حذر دائمة، وأن يتابعوا النشرات الخاصة بحالة الطقس باستمرار، مشددا على أنه يجب على الأشخاص المصابون بالحساسية، يجب ألا يغادروا المنزل نهائيا أثناء التلقلبات الجوية، وانتشار الأتربة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وكذلك حال سقوط أمطار.

الاحتياطات اللازمة للمصابين بأمراض مزمنة

حذر «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «المحور»، من أن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، إذا خرجوا في مثل هذه الأجواء والظروف المناخية المتقلبة، تحدث لهم مشكلات ومضاعفات صحية، مؤكدا أنه يتوجب عليهم الالتزام بمواعيد الأدوية بشكل مستمر، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، مثل ارتداء الكمامة، ونظارة للحماية من الأتربة.

نصائح مهمة لتجنب مضاعفات الأمراض المزمنة

أشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى عدة نصائح مهمة يجب على مرضى الأمراض المزمنة الالتزام بها أثناء التقلبات الجوية، أبرزها نظافة المكان الذي يجلس فيه المريض، منها: «لو المكتب مش نظيف لازم أمسحه الأول، قبل ما يقعد عليه، وأطهره من الأتربة التي تحمل ميكروبات كثيرة جدا»، لافتا إلى أن يجب تجنب الجلوس مع المدخنين، لأن التدخين يؤدي إلى مشكلات نقص المناعة ومشكلات في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تلوث الهواء.