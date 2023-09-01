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مجدي بدران: «100 يوم صحة» وفرت الحماية للمواطنين من الأمراض والأوبئة المختلفة

كتب:

مريم جاد
12:48 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
مداخلة هاتفية لمجدي بدران عبر قناة إكسترا نيوز

مداخلة هاتفية لمجدي بدران عبر قناة إكسترا نيوز

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة «100 يوم صحة» تتميز بقناعة جديدة مبتكرة وغير مسبوقة ومجانية لكافة الأعمار والمحافظات، ووفرت للمواطنين الحماية من الأوبئة التي تظهر بالعالم.

اهتمام مصر بمكافحة الأمراض

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «100 يوم صحة» توضح اهتمام مصر بمكافحة الأمراض المزمنة، مؤكدا أن مواجهة و«قهر» فيروس كورونا لم يكن صدفة، ولم ينته، لأنه الفيروس سيستمر في إحداث إصابات ووفيات، ولكن أسبابه وطرق العدوى به أيضًا أصبحت معروفة، وكذلك الأمر بالنسبة لمتحورات كورونا.

توعية المواطنين بأهمية 100 يوم صحة

وتابع «بدران» أنه تم توعية المواطنين في المواطنين بالمحافظات، بأهمية مبادرة «100 يوم صحة»، والتي تعمل على التوسع في تقديم الخدمات وإتاحتها بجودة فائقة مع صرف العلاج للمرضى أيضا.

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بقلم مريم جاد