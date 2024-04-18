«التضامن» تبحث مع «القومي للأمومة» التعاون في برامج ومجالات حماية الطفل

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك في برامج ومجالات حماية الطفل، ودعم حقوقه، واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، والمجلس القومي للطفولة؛ لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأكدت وزيرة التضامن، الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة في ظل قيادة سياسية تُؤمن وتدعم هذه الجهود، منوهةً بجهود الوزارة في تقديم كل سبل الدعم للأطفال.

وقالت القباج إنّ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بلغ 6.8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، ويستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين بالبرنامج.

برنامج تنمية الطفولة المبكرة

وتناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة من خطوات سريعة في إطار تطوير الحضانات، وتمّ بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولى في حياة الطفل.

وأشادت نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال، بما يتفق مع رؤية مصر 2030.