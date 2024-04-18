عضو «الشيوخ» طارق رسلان: مصر تبذل جهودا كبيرة لحشد الاعتراف الدولي بفلسطين

أكد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن الجهود المصرية لحشد الاعتراف الدولي بفلسطين أتت بنتائج إيجابية، كخطوة لاسترداد الحقوق المسلوبة، مشيرا في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن «هذه الجهود تأتي استكمالًا للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ».

الاعتراف الأممي بدولة فلسطين أحد الحقوق المهدرة

وأضاف أن الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة أول الحقوق الفلسطينية المهدرة منذ عقود، مؤكدًا أن العالم يكيل بمكيالين، ويتعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية في المعايير، «لكن هذا لن يثبط عزيمتنا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميًا للإبادة، من جانب آلة الحرب الإسرائيلية».

إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو

وثمن رسلان إصرار الدولة المصرية على ضرورة إيجاد حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها، وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.