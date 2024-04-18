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«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تفرض عقوبات على كيانين و16 فردا إيرانيا

كتب:

منة شبانة
03:57 م | الخميس 18 أبريل 2024
إيران

إيران

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 16 فردا وكيانين إيرانيين.

 

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بقلم منة شبانة