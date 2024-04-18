«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تفرض عقوبات على كيانين و16 فردا إيرانيا كتب: منة شبانة 03:57 م | الخميس 18 أبريل 2024 إيران أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 16 فردا وكيانين إيرانيين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: بايدن يؤكد فرض عقوبات جديدة على إيران «القاهرة الإخبارية»: الحرس الثوري يهدد بمراجعة عقيدة إيران النووية أستاذ في العلوم السياسية: هجوم إيران مسرحية استفادت منها إسرائيل مسؤول أمريكي: الرد الإسرائيلي على إيران سيكون عقب عيد الفصح اليهودي إيران الولايات بقلم منة شبانة