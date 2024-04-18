«القاهرة الإخبارية»: الحرس الثوري يهدد بمراجعة عقيدة إيران النووية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ وسائل إعلام إيرانية أعلنت أنّ قائدا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني، قال إنّ طهران قد تراجع عقيدتها النووية، مؤكدا أنّ المواقع النووية الإيرانية في أمان تام وسط التهديدات الإسرائيلية.

وأضافت وسائل الإعلام بحسب قناة القاهرة الإخبارية، أنّه إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعنا النووية فسنرد بالتأكيد، ومستعدون لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة في إسرائيل.