مراسل «القاهرة الإخبارية»: فلسطين تنتظر يوما تاريخيا بـ«الأمم المتحدة»

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك، إنّ اليوم سيكون تاريخيا إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» في مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية ودولة فلسطين، لافتًا إلى أنّ هذا المشروع سيتم التصويت عليه لمنح العضوية الدائمة لفلسطين إذا ما تمت الموافقة عليه في مجلس الأمن المتألف عن 15 دولة.

وأضاف «نور الدين»، خلال برنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن هذا المشروع هام للغاية لمنح هذه العضوية، والسلطة الفلسطينية تقول إن هناك 137 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.

وأشارت إلى أنه لكي يتم تمرير هذا المشروع لا بد من أن يمرر في البداية من مجلس الأمن ثم الذهاب إلى الجمعية العامة، ولابد أن يصل التصويت عليه إلى ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ولفت أن هذا المشروع ليس جديدا، لكن السلطة الفلسطينية كانت قد قدمت هذا المشروع منذ عام 2011 إلا أن بعد ذلك تم تجاهله نوعا ما، ثم في مطلع هذا الشهر أعادت فلسطين مرة أخرى طلب قبول عضويتها كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة.

وكانت الجزائر، أعلنت وضع مشروع قرار مجلس الأمن الدولي يوصي المجلس الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة باللون الأزرق.

ويعني هذا الإجراء أنه أصبح جاهزاً لطرحه للتصويت عليه، إذ لا يجوز أن يتم إدخال أي تعديلات أو تغيير في صياغته، لمدة أربعة وعشرين ساعة على أقل تقدير.