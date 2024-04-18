تستمر لمدة يومين.. تحذير هام لسكان القاهرة والمحافظات من ظاهرة جوية

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس في المحافظات، إذ تشهد البلاد طقسا معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيفا ليلا على مختلف أنحاء الجمهورية.

تأثير ظاهرة الشبورة المائية في المحافظات

كما أوضح بيان الأرصاد تعرض المحافظات إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وتستمر لمدة يومين، الجمعة 19 أبريل والسبت 20 أبريل.

وأوضح بيان الأرصاد الجوية أنه تستمر ظاهرة الشبورة المائية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحاً، على الطرق التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وتكون كثيفة في الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر المتوسط يوم الجمعة 19 أبريل بلغ ارتفاعها 1.75 متر وتكون خفيفة إلى معتدلة، وفيما يتعلق بحالة الأمواج فى البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر وتكون شمالية غربية.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة يوم الجمعة 19 أبريل جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

درجات الحرارة يوم السبت 20 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة