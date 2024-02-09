حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ظاهرة جوية خطيرة تضرب أغلب المحافظات، ضمن حالة الطقس اليوم، إذ تهدد حياة المارة والسائقين على الطرق خلال الصباح الباكر وخصوصًا خلال الفترة من 4:00 فجرًا وحتى 9:00 صباحًا تقريبًا، موجهة بعض النصائح للمواطنين والتي يجب اتباعها، تجنبًا للتعرض لحوادث جراء هذه الظاهرة.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، فضلًا عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية خطيرة، ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، إلى جانب توقعات الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ من المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للدفء على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما تكون دافئة على جنوب سيناءء وجنوب البلاد، وتنحسر فرص تكون الصقيع على المزروعات لتكون في وسط سيناء فقط.

الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

وتحذر الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية خطيرة تضرب أغلب المحافظات اليوم الجمعة، إذ من المتوقع زيادة كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب وانعدام الرؤية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مُطالبةً السائقين وقائدي السيارات بإتباع تعليمات المرور تجنبًا لوقوع الحوادث.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في مصر، فإنّ درجة الحرارة الصغرى في مختلف المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى تتراوح بين 10 وحتى 11 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى والصغرى اليوم كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الشرقية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 7.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس في الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض الأنحاء، إذ جاءت التوقعات كالآتي:

الأحد 11 فبراير.. زيادة كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الإثنين 12 فبراير.. نشاط رياح على أغلب المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، فضلًا عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يخص الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّه من المتوقع أن يشهد طقس الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويتضمن طقس الأربعاء والخميس.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.