تفاصيل حالة الطقس اليوم في محافظات مصر: حرارة مرتفعة ورياح وأتربة

استعرضت الإعلامية أسماء يوسف، حالة الطقس اليوم، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، موضحةً أنَّ طقس اليوم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت «يوسف»، خلال استعراضها تفاصيل حالة الطقس اليوم في محافظات مصر، ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»: «ارتفاع كبير في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً».

وأشارت إلى ما قالته «الأرصاد»، من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة تؤدي إلى تدهور في الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت درجات الحرارة الصغرى والعظمى على بعض المحافظات، منها القاهرة الكبرى والعاصمة والإدارية الجديدة، كالتالي:

درجات الحرارة بمحافظات القناة ودمياط والسلوم: