كيف تقي نفسك من نزيف وحساسية الأنف خلال الطقس الحار؟.. تجنب الهواء الساخن

خلال درجات الحرارة المرتفعة، يتعرض العديد من الأشخاص لنزيف الأنف، نظرا لعدم القدرة على تحمل الطقس الحار، وقد يتعلق الأمر بالحساسية التي تزيد وتنشط بفصل الصيف، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للوقاية من نزيف وحساسية الأنف في الطقس الحار، وفقًا لتصريحات الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن».

أسباب الإصابة بنزيف الأنف

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بنزيف الأنف في درجات الحرارة المرتفعة، فهي تحدث نتيجة تمزق الأوعية الدموية بسبب الجفاف الشديد واحترار الجو في الصيف، إذ يتسبب الهواء الجاف في جفاف أغشية الأنف وتشققها؛ مما يجعلها أكثر عرضة للنزيف.

ولتفادي الإصابة بنزيف الأنف في درجات الحرارة المرتفعة، نصح استشاري المناعة بعدم الخروج في الطقس الحار لأن الهواء الحار يهيج الجيوب الأنفية ويؤدي إلى التهاب الأنف والجيوب الأنفية، ويسبب زيادة سماكة المخاط فيها، وأيضا يجب تغطية الرأس بطاقية وارتداء كمامة أو تغطية الأنف بمنديل مطوي أو قطعة قماش قطنية مما يساعد على تجنب دخول الهواء الساخن للأنف.

الوقاية من نزيف الأنف

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خطوات الوقاية من نزيف الأنف أثناء ارتفاع درجات الحرارة والتي جاءت منها:

- تجنب التعرض للحرارة لفترات طويلة.

- استخدم واقي الشمس.

- شرب كميات كثيرة من الماء والسوائل.

- غسل الأنف بالماء البارد.

أسباب حساسية الأنف

وعن إصابة الأشخاص بحساسية الأنف في درجات الحرارة، قال «بدران»، إن درجات حرارة الجو تؤدي إلى تفاقم حساسية الأنف؛ لذلك من المهم أن يتم توعية المريض بمسببات الحساسية والمضاعفات المحتملة خاصة تشابه أعراض حساسية الأنف مع أعراض نزلات البرد لكنها تطول وتتكرر.

نصائح لتجنب الإصابة بحساسية الأنف

هناك العديد من النصائح التي قدمها الدكتور مجدي بدران للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنف منها تجنب الخروج من المنزل في حالة الطقس الحار وأيضا استخدام ماسكات معقمة حال الخروج من المنزل أو التوجد في أماكن مزدحمة أو سيئة التهوية، حيث يفضل شرب الكثير من السوائل وشاي الأعشاب الطبيعية وعند العودة للمنزل غسل الأنف والعين والوجه والرأس جيداً وعدم وضع ملابس الخروج في غرفة النوم.

ويجب على مرضى الحساسية أيضًا التخلص من الأتربة في المنازل أو أماكن العمل أو السيارات، ومن الضروري رفع القمامة والأتربة المتراكمة من الشوارع والطرقات ويجب مسح الأسطح بقطع قماش قطني مبللة بالماء، وتغطية أجهزة التكييف وصيانتها، مع إحكام غلق النوافذ والأبواب.

أضرار عديدة تسببها حساسية الأنف للأشخاص منها الابتعاد عن ممارسة مختلف الأنشطة وأيضا الشعور بالنوم وقت الإصابة بالحساسية وتسبب الشعور بالإرهاق وانسداد الأنف والصداع، كما تؤدي إلى قلة التركيز، مضيفا أن نزيف وحساسية الأنف أصبحت من الأمراض شائعة الانتشار ويجب الحذر من إهمال أعراضها.