هيئة الدواء توضح طرق السيطرة على نزيف الأنف

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقرير هام بشأن السيطرة على نزيف الأنف، وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها فور حدوث نزيف الأنف لابد من اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات للسيطرة على النزيف لتجنب حدوث أى مضاعفات صحية بالغة، يأتى ذلك فى اطار حرص الهيئة على صحة المواطنين ورفع التوعية الصحية لدي المواطن وجاءت التعليمات على النحو التالى :-

تعلميات هامة للسيطرة على نزيف الأنف

-إيماء الرأس إلى الأمام وعدم إقامة الرأس إلى فوق

. ​-الضغط على الأنف باليد.​

-وضع قطنة داخل الأنف.​

-التوجه إلى مختص في حال عدم توقف النزيف.​

تفاصيل دورة هامة للصيادلة مقدمة من هيئة الدواء

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الدواء عن فتح التسجيل فى دورة تدريبة للتعريف برحلة المتعامل من ترخيص قيد سجل المستوردين إلى ترخيص المستودع، لافتة الى أن الدورة تهدف إلى التعريف بالاشتراطات الواجب توافرها في مستودعات الوسطاء، بالإضافة إلى التعريف بالمستندات والإجراءات المطلوبة لترخيص أو تجديد رخص مستودعات الوسطاء بمختلف الأنشطة وتعريف الشركات المستوردة على الإجراءات والمستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين وإجراءات تجديد القيد لأي سبب يتطلب التجديد.

وتابعت هيئة الدواء الدورة ستعقد يوم الثلاثاء 20 من الشهر الجاري ولمدة يومان بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، موضحة أن الورشة مقدمة للصيادلة أصحاب المستودعات والمخازن، على أن تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً