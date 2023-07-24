درجات الحرارة المرتفعة تهدد العالم.. الغابات تشتعل في الجزائر واليونان

شهدت الجزائر واليونان خلال الساعات القليلة الماضية، حرائق غابات جراء درجات الحرارة التي تشهدها معظم دول العالم.

وعملت فرق الحماية المدنية بـ الجزائر، على إطفاء حرائق غابات اندلعت في 7 ولايات شمالية: «تيبازة، بجاية، مستغانم، سطيف، سكيكدة، جيجل».

وأشارت «الحماية المدنية»، إلى استخدام طائرات إطفاء بولاية البويرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تدخلات طائرات الاخماد بقرية أولاد قاسم بولاية البويرة pic.twitter.com/85VwTg9pVn — lotfi (@awweze) July 23, 2023

وفي اليونان، التي تشهد لليوم السادس على التوالي، حرائق غابات اندلعت في جزيرة رودوس شرقي البلاد، شارك أكثر من 250 عنصر إطفاء في مكافحة حريق كبير شب في الجزيرة السياحية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

46 درجة مئوية في جنوب غرب اليونان

وأمس الأحد، سجلت درجات الحرارة في اليونان، 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن، وفي وسط البلاد، فيما بلغت درجات الحرارة، في «شبه جزيرة بيلوبونيز» جنوب البلاد، 45 إلى 46.4 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر.

وفي جنوب غرب اليونان، سجلت درجات الحرارة 46 درجة مئوية.

وأشار«الدفاع المدني» اليوناني، إلى أن جميع قوات الحماية المدنية في البلاد، لا تزال في حالة تأهب قصوى، مضيفا أن 64 حريقا جديدا، شهدتها، اليونان، أمس الأحد، نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تعليق شركات طيران عدة رحلاتها إلى جزيرة رودوس اليونانية

أسفرت حرائق الغابات في جزيرة رودوس اليونانية، عن أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق، حيث شملت نحو 30 ألف شخص، فيما علقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة اليونانية.

وكانت وكالة الأنباء اليونانية، قالت في وقت سابق، إن 10 طائرات إطفاء و8 مروحيات، شاركت في مساعدة القوات العاملة من الأرض لمكافحة الحرائق.

وفي وقت سابق، انتظر مئات السياح في «مطار رودوس الدولي» بحثا عن رحلة للعودة.

وكان المتحدث باسم «الدفاع المدني» اليوناني، فاسيليس فاتراكوجيانيس، حذر في وقت سابق،من أن الظروف الجوية تبقى قاسية.

ومساء أمس الأحد، اندلع حريق في الجزء الشمالي من جزيرة كورفو الواقعة شمال غرب اليونان.