رئيس الوزراء: أفرجنا عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار حتى اللحظة

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حتى اللحظة ومنذ بدء الإجراءات الإصلاحية أفرجنا عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تقريبًا أغلب الحاجات اللي كانت متعطلة بسبب عدم توافر الدولار خرجت».

وتابع: «القانون بيقول إنه في خلال شهر طالما الدولة ليست مسؤولة عن التأخير، ففي خلال شهر لو المستفيد مخرجش بضاعته نبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة، وهذا الموضوع وقفناه وقت الأزمة الاقتصادية، لأن طبعا كان كل المستوردين بيشتكوا إن الدولة مش قادرة تدبر الدولار، فكانت الحاجة بتيجي وتقعد فترات أطول وبناء على إدراكنا لهذه الأزمة عطلنا هذه المادة اعتبارا من 1 أبريل رجعنا هذا الموضوع».

وأكمل: «ونتابع الإفراج من الموانئ، وأي بضاعة هتوصل مدتها أو تتجاوز الشهر يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورًا».