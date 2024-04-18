رئيس شعبة المخابز: نهدف إلى النزول إلى السعر الطبيعي القائم في فترات الاستقرار

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن نزول الأسعار داخل الأسواق يرجع لجهد الحكومة في توفير العملة الأجنبية، وتثبيت سعر الصرف، متابعًا: «نهدف إلى نزول الأسعار إلى السعر الطبيعي القائم في فترات الاستقرار».

وأضاف غراب، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم عقد أكثر من لقاء بقيادة وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، وأعطى توجيهاته وأكد أنه سيتدخل في متطلبات الأجهزة.

وأكد أن المشكلة في العيش الحر بسبب بعد المخابز العشوائية التي لا تحمل تراخيصا، متابعًا: «تم الاتفاق على أن أي مخبز ينطبق عليه الاشتراطات سنساعده في توفير التراخيص، وسندخله في منظومة الأداء والعمل».