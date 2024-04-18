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دراما المتحدة

رئيس شعبة المخابز: نهدف إلى النزول إلى السعر الطبيعي القائم في فترات الاستقرار

كتب:

أحمد العانوسي
06:03 م | الخميس 18 أبريل 2024
عبدالله غراب

عبدالله غراب

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن نزول الأسعار داخل الأسواق يرجع لجهد الحكومة في توفير العملة الأجنبية، وتثبيت سعر الصرف، متابعًا: «نهدف إلى نزول الأسعار إلى السعر الطبيعي القائم في فترات الاستقرار».

وأضاف غراب، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم عقد أكثر من لقاء بقيادة وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، وأعطى توجيهاته وأكد أنه سيتدخل في متطلبات الأجهزة.

وأكد أن المشكلة في العيش الحر بسبب بعد المخابز العشوائية التي لا تحمل تراخيصا، متابعًا: «تم الاتفاق على أن أي مخبز ينطبق عليه الاشتراطات سنساعده في توفير التراخيص، وسندخله في منظومة الأداء والعمل».

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