قائمة عبدالله غراب تحسم انتخابات الشعبة العامة للمخابز

عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، جلسة إجراءات بمركز شباب باب الشعرية بالقاهرة، ترأسها المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، استمرت أكثر من 13 ساعة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة؛ لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2020- 2024، حسب لائحة الشعب التجارية بالاتحاد.

وحضر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قبل بداية جلسة الإجراءات، التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا وانتهت في العاشرة والنصف مساءً، بعد يوم طويل من انتخاب الجمعية العمومية، التي بلغ عددها 1174 عضوا لمجلس إدارة الشعبة، الذين وصل عددهم إلى 53 مرشحا لاختيار 21 منهم لعضو مجلس إدارة الشعبة.

وتابع المهندس إبراهيم العربي على مدار اليوم سير العملية الانتخابية، وسبل التنظيم بنفسه لخروج الانتخابات بالشكل المنظم الذي ظهرت عليه؛ لتحسم قائمة "عبدالله غراب رئيس الشعبة في الدورة المنتهية"، المنافسة لصالحها في نهاية السباق الانتخابي.

وتضمنت قائمة عبدالله غراب: "إبراهيم رفعت حسيب – حسن محمدي محمد – حمدي أحمد عيد – حمدي محمود جاد – سامح أحمد عثمان زناتي – سيد بكر سيد علي – سيد محمد سيد حسنين – عاطف عبدالعليم ديوان – عاطف عبدالمعطي فراج – عبدالرحمن عمر عبدالرحمن _ عبدالعال درويش السيد – عبدالله نصر غراب – عبدالملاك جاد حنا – عطيه عيد حماد – مجدي حسن عبدالوهاب السرس – محمد سيد عبدالرحمن عبدالجواد – محمد صدقي المغربي – محمد فوزي عطيه – محمود رمضان جاب الله – نبوي محمد إبراهيم – نور أحمد حسين محمد."

وقال "العربي" عقب انتهاء انتخابات الشعبة، إنه سيحدد موعد لعقد اجتماع مجلس إدارة الشعبة خلال الأيام المقبلة؛ لاختيار هيئة المكتب لاستكمال إجراءات انتخابات الشعبة للدورة الجديدة، مشيرًا إلى أهمية دور شعبة المخابز المجتمعي، وأن السعي إلى تشكيل مجالس إدارات الشعب المختلفة، ضمن خطة اتحاد الغرف التجارية التنموية والتطويرية، تماشيا مع خطة الدولة التي تستهدف تنمية القطاعات كافة، لدعم اقتصادنا القومي.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية في الأيام الأخيرة، أعاد تشكيل مجالس إدارات أكثر من 11 شعبة عامة في الأنشطة المختلفة، قبل إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابر أمس، ومن المُنتظر أن يعلن في الفترة المقبلة عن إعادة تشكيل مجموعة أخرى من الشعب؛ لاستكمال خطته التطويرية للأنشطة المختلفة، التي تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي.