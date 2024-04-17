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كل ما تود معرفته عن أسعار الخبز الحر السياحي.. «التموين» تكشف التفاصيل

كتب:

كريم روماني
10:40 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
الخبز السياحي الحر - صورة أرشيفية

الخبز السياحي الحر - صورة أرشيفية

تُحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار الخبز الحر السياحي خلال أيام، مؤكدة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الأسعار، وستجري مراجعة عناصر التكلفة شهرياً، لافتة إلى أنه سيجري الإعلان عن الأوزان والأسعار الخاصة بالعيش السياحي خلال أسبوع، في ضوء انخفاض أسعار الدقيق من 30% إلى 35%.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر السياحي

أكدت وزارة التموين، تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر، جاءت تفاصيلها كالآتي: 

- يجري التشكيل خلال الأيام المقبلة 

- اللجنة تعمل في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة

- تتولى اللجنة تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان

- تتولى اللجنة تحديد المواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق

- سيكون انعقاد اللجنة شهرياً

أسعار الدقيق

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الدقيق، وفق ما أعلنت وزارة التموين: 

- شهدت أسعار الدقيق انخفاضاً ملحوظاً 

- الأسعار انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو

- الانخفاض جاء بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية  

إجراءات عاجلة من «التموين» 

- إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدتها في الحصول على التراخيص اللازمة

- الرقابة المباشرة للوزارة على الوزن والسعر أيضًا 

- الوزارة ستتابع إنتاج المخابز الحرة من حيث الوزن والجودة  

- القرار الوزاري الخاص بالأسعار سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن 

- يشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.