تحرك برلماني لخفض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع الدقيق

طالب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة قرارها الصادر مؤخرًا والذي يبدأ تطبيقه اليوم بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي، بعد تراجع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

الرقابة على المخابز السياحية لتخفيض الأسعار

وأشار إلى أنّه رغم التراجع الكبير في أسعار الدقيق، إلا أنّ هناك إصرار من أصحاب المخابز على عدم تخفيض أسعار الخبز أو زيادة أوزانها، موضحا أنّه رغم قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلا أنّ أصحاب المخابز مستمرون في العمل بالأسعار القديمة، ما يتطلب تدخلًا حازمًا وحاسمًا تجاه المخالفين.

وتابع محمد زين الدين: «ليس من المنطقي أن تظل أسعار وأوزان الخبز السياحي دون انخفاض، رغم تراجع سعر طن الدقيق من 26 ألف جنيه إلى أقل من 16 ألف جنيه».

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ السبب في ارتفاع أسعار الدقيق في الفترة السابقة كان ناتجًا عن أزمة العملة الأجنبية الدولار، وهو ما تم التغلب عليه، فضلًا عن جهود الدولة في الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع المتراكمة في الموانئ.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتدخل وزارة التموين من خلال عقد اجتماع مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية أمس، والتوصل إلى تخفيض الأسعار، مؤكدًا أنّها خطوة مهمة لكنها تحتاج إلى المتابعة والرقابة.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام أصحاب المخابز بالأسعار الجديدة، خاصة وأنّ هناك شكاوى من المواطنين باستمرار الوضع على ما هو عليه.

واختتم النائب محمد زين الدين، قائلا إنّ الرقابة على الأسواق، وفرض هيبة الدولة، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين، أمر غاية في الأهمية في الوقت الحالي، خاصة وأنّ هناك العديد من التشريعات التي تمنح الحكومة سلطة تفعيل الرقابة الحقيقية ومواجهة المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار.