مدبولي: رئاسة الوزراء ترصد 300 سلعة أساسية بكل المحافظات

قال دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك رصدا كاملا من قبل رئاسة الوزراء للمحلات ولـ300 سلعة، وسيصل الرصد إلى 1000 سلعة خلال الفترة المقبلة، وهناك رصد لكل المحافظات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك ارتفاعا في أسعار السلع في المحافظات النائية بسبب قلة المنافسة وقلة توافر السلع بها، مؤكدًا أن رئاسة الوزراء تعتمد على جهود الداخلية والمحافظات في توفير مئات الآلاف من المنافذ في كل مكان بالجمهورية سواء بالقرى أو النجوع.

وتابع أن النقاش في الأسعار مفتوح أيضًا على السلع المعمرة والأجهزة المنزلية، وسنبدأ في اتخاذ خطوات وهناك نزول حادث بالفعل في كل السلع بكل أنواعها.