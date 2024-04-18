حملات على المخابز السياحية في القاهرة لضبط الأسعار

وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز خاصة السياحية والأفرنجية للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حرصًا على مصالح المواطنين.

تحرير محاضر لعدد من المخابز

وأكد مدير مديرية تموين القاهرة، أنّ إدارة تموين حي المرج شنّت حملة مكبرة على المخابز السياحية في الحي لضبط أسعار الخبز السياحي، أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من المخابز لعدم الإعلان عن السعر والوزن.

وأضاف مدير مديرية التموين، أنّ الأجهزة الرقابية بالمديرية حررت خلال شهر 2217 محضرا في مجال المخابز، بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز دون ترخيص، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 63 محضر ضمت بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وتوقف محطات بنزين عن النشاط دون إذن.